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Cupra показала тизер серийной версии кроссовера Formentor

Испанская марка Cupra, которой владеет компания Seat, опубликовала тизер серийной версии нового кроссовера Formentor. Сообщается, что официальную презентацию новинки производитель планирует провести в рамках Женевского автосалона, который откроет свои двери уже 3 марта 2020 года.
Cupra показала тизер серийной версии кроссовера Formentor

В целом Cupra планирует привезти в Женеву сразу несколько своих новинок, однако наибольший интерес у широкой публики вызывает именно серийный кроссовер Cupra Formentor. Всего за несколько дней до официального дебюта новинки производитель опубликовал ее тизер. На этом изображении показана эффектная форма задних фонарей модели, которые отличаются чуть менее причудливой формой, чем у показанного ранее одноименного концепт-кара. Серийный Cupra Formentor должен позаимствовать у концепта немало деталей. При этом отмечается, что отдельные штрихи для дизайна грядущего дебютанта его создатели позаимствовали у уже знакомого многим Cupra Leon.

О техническом оснащении кроссовера пока ничего не известно. Впрочем, как считают эксперты, стоит ожидать, что в базовой версии автомобиль оснастят 1,4-литровым турбированным бензиновым двигателем с подключаемым гибридом. Суммарная мощность такой установки должна составить 242 лошадиные силы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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