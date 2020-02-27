Россияне на День защитника Отечества отдали предпочтение смартфонам Honor и Samsung





К слову, средняя цена покупаемых в этот период смартфонов составила 14 100 рублей. При этом самыми популярными у покупателей моделями оказались Honor 9X, Samsung Galaxy A30s, а также Honor 10 Lite. Впрочем, такие результаты получаются лишь в том случае, если считать количество проданных экземпляров. А вот при подсчете выручки от продажи смартфонов за отчетный период, список лидеров немного меняется – место Honor 10 Lite в ТОП-3 по этому показателю достается Apple iPhone XR.К слову, в рейтинге самых популярных подарков на 23 февраля в торговой сети «Связной» второе место заняли смарт-часы и фитнес-трекеры. Средняя цена за такие устройства достигла отметки в 5200 рублей, а тройка лидеров включает в себя часы Apple Watch Series 3, а также браслеты JET Sport FT-4 и Xiaomi Mi Band 4.