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Россияне на День защитника Отечества отдали предпочтение смартфонам Honor и Samsung

Специалисты крупной российской сети «Связной» провели тщательный анализ покупательских предпочтений в период 15-23 февраля 2020 года. Таким образом был составлен рейтинг наиболее популярных смартфонов и других гаджетов, которые россияне выбирали в преддверии празднования Дня защитника Отечества.
Россияне на День защитника Отечества отдали предпочтение смартфонам Honor и Samsung

К слову, средняя цена покупаемых в этот период смартфонов составила 14 100 рублей. При этом самыми популярными у покупателей моделями оказались Honor 9X, Samsung Galaxy A30s, а также Honor 10 Lite. Впрочем, такие результаты получаются лишь в том случае, если считать количество проданных экземпляров. А вот при подсчете выручки от продажи смартфонов за отчетный период, список лидеров немного меняется – место Honor 10 Lite в ТОП-3 по этому показателю достается Apple iPhone XR.

К слову, в рейтинге самых популярных подарков на 23 февраля в торговой сети «Связной» второе место заняли смарт-часы и фитнес-трекеры. Средняя цена за такие устройства достигла отметки в 5200 рублей, а тройка лидеров включает в себя часы Apple Watch Series 3, а также браслеты JET Sport FT-4 и Xiaomi Mi Band 4.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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