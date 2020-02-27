Медики рассказали о пользе и противопоказаниях кедровой настойки
Кедровая настойка часто применяется для лечения различных заболеваний. Медики рассказали о пользе и противопоказаниях данного продукта для организма человека.
Она успешно применяется для борьбы с гастритом и язвой желудка, помогает вывести излишек солей из суставов, а также является средством для лечения простуды и инфекционных заболеваний. Медики рекомендуют употреблять кедровую настойку для лечения повреждений кожи, при нарушениях слуховых и зрительных функций, а также для усиления потенции у мужчин.
Данное средство нельзя использовать лицам, имеющим аллергию на компоненты или заболевания печени. Настойка запрещена беременным женщинам и кормящим матерям, а также лицам, не достигшим совершеннолетия.
Она успешно применяется для борьбы с гастритом и язвой желудка, помогает вывести излишек солей из суставов, а также является средством для лечения простуды и инфекционных заболеваний. Медики рекомендуют употреблять кедровую настойку для лечения повреждений кожи, при нарушениях слуховых и зрительных функций, а также для усиления потенции у мужчин.
Данное средство нельзя использовать лицам, имеющим аллергию на компоненты или заболевания печени. Настойка запрещена беременным женщинам и кормящим матерям, а также лицам, не достигшим совершеннолетия.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00