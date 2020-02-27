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Bentley рассекретила интерьер эксклюзивного Mulliner Bacalar

Престижная британская марка Bentley опубликовала фото интерьера своего эксклюзивного автомобиля Mulliner Bacalar. Дебют этой новинки ожидается уже на следующей неделе в рамках Женевского автосалона.

Специальное издание Bentley Mulliner Bacalar должно стать вторым 2-местным автомобилем марки за последние 90 лет. Машина также будет отличаться довольно компактным багажником, в котором поместятся разве что пара чемоданов. Кроме того, как следует из прежних утечек, кабина автомобиля с уникальными обтекаемыми формами не похожа ни на одну другую модель в линейке автомобилей люксовой марки, зато она чем-то напоминает представленный ранее концепт EXP GT 100, который, как сообщалось ранее, лег в основу дизайна новой модели.

В самой же компании утверждают, что первый сделанный на заказ специалистами Crewe Mulliner автомобиль был полностью собран вручную и представляет собой настоящее будущее автомобильной промышленности. В Mulliner Bacalar применен полный набор экологически чистых материалов, а новинка отличается современным, передовым, красивым и довольно драматичным дизайном.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00

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