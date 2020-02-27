Медики развенчали главные мифы о рассеянном склерозе





Этот недуг редко вызывает летальный исход, а также есть лекарства, которые улучшают состояние пациентов. Симптомы действительно проявляются на поздних стадиях, когда много нервных волокон повреждены. Человек с рассеянным склерозом не всегда передвигается в инвалидной коляске, а также многое зависит от организма индивида.Заболевание может поражать людей в возрасте 10-50 лет, а также чаще от него страдают женщины. В южных странах оно менее распространено из-за особенностей климата. Беременные особы с таким диагнозом могут выносить здорового ребенка, но им необходима консультация медика. Кроме того, никто не запрещает пациентам заниматься спортом, работать и жить полноценной жизнью.