АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Медики развенчали главные мифы о рассеянном склерозе

С данным заболеванием люди связывают много мифов, которые основаны на ложной информации. Медики развенчали главные заблуждения, связанные с рассеянным склерозом.
Медики развенчали главные мифы о рассеянном склерозе

Этот недуг редко вызывает летальный исход, а также есть лекарства, которые улучшают состояние пациентов. Симптомы действительно проявляются на поздних стадиях, когда много нервных волокон повреждены. Человек с рассеянным склерозом не всегда передвигается в инвалидной коляске, а также многое зависит от организма индивида.

Заболевание может поражать людей в возрасте 10-50 лет, а также чаще от него страдают женщины. В южных странах оно менее распространено из-за особенностей климата. Беременные особы с таким диагнозом могут выносить здорового ребенка, но им необходима консультация медика. Кроме того, никто не запрещает пациентам заниматься спортом, работать и жить полноценной жизнью.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики развенчали главные мифы о рассеянном…
Компания Renault представила рестайлинговые версии седана и универсала…
Диетологи рассказали о симптомах дефицита жира в организме…
Индийские медики советуют людям включить в рацион тимьян для защиты организма от…
Знакомый стиль из прошлого: Nokia возрождает легендарный телефон 5310…
Глафира Тарханова исполнила необычный свадебный…
Поклонники заподозрили Ани Лорак в увлечении пластикой из-за изменений во внешнем…
Надежда Ангарская во время съемок в шоу «Последний герой» похудела на 10…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков устроил погром в студии «Бородина против…
День неторопливости: СМИ узнали, как проводят свободное время российские…
И смех, и грех: Телеведущая Ксения Собчак показала архивные кадры с первым российским…
Ученые назвали три самых опасных вещества, которые вырабатывает организм…
«Все изменится»: Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала будущее Анастасии…
"Уменьшить? Не дождётесь": Екатерина Боярская рассказала о своём отношении к пластическим…
«Только за Украину выплатили 16 миллиардов»: Владимир Путин рассказал об обязательствах по долгам…
Эксперты назвали главные признаки обмана в…
Наталья Поклонская: "Если звезды шоу-бизнеса начнут политическую карьеру, шоу «Голубой огонек» можно снимать в…
Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем…
«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с…
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском…
Дарья Донцова продемонстрировала отличное упражнение для красивого…
«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся…
Американские астрофизики заметили новый естественный спутник…
Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия…
Звезда «Дом-2» Александра Черно не рада появлению своей мамы на шоу «Бородина против…
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в Иран, Италию и Южную…
Дана Борисова в очередной раз обвинила Елену Хангу в наведении…
В странах ЕС хотят возобновить производство смартфонов со съемными…
Просмотреть все новости