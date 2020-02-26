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Надежда Ангарская во время съемок в шоу «Последний герой» похудела на 10 кг

Надежда Ангарская во время съемок в шоу «Последний герой» смогла похудеть на 10 кг. На данный момент она старается улучшить свою форму с помощью занятий в спортивном зале под руководством тренера.

Надежда Ангарская пройдя суровые испытания в экстремальном шоу «Последний герой», улучшила свой результат в похудении. Сейчас звезда поддерживает форму, доставшуюся ей в результате огромных усилий над собой. Актриса решила отправиться на необитаемый остров с целью избавиться от лишнего веса и пережить события, происходящие в последнее время в её жизни. Недавно она рассталась со своим супругом Раедом Бани. Во время съёмок передачи Ангарская и другие участники проходили через невероятные испытания. Каждый день они получали по 200 граммов риса на человека, всё остальное им приходилось добывать самим. Участница «Comedy Woman» сообщила, во время участия в шоу у неё получилось избавиться от 10 килограммов.

На данный момент она поддерживает форму, посещает тренажерный зал и выполняет упражнения под наблюдением тренера. Ангарская постоянно тренируется и улучшает свой результат. Звезда признаётся, после возвращения домой к ней пришло осознание того, что можно прожить и без мяса. Актриса также приняла свой загар. Подписчики Ангарской часто задают вопросы, касающиеся личной жизни. Недавно один из пользователей Сети спросил, готова ли она к переменам в личной жизни. Артистка сообщила, что находится в поиске мужчины, готового принять её такой, какая она есть.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:55

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