День неторопливости: СМИ узнали, как проводят свободное время российские знаменитости
26 февраля жители многих стран мира отмечают такой малознакомый россиянам праздник, как День неторопливости, когда люди намеренно никуда не спешат, бросают все дела и просто хорошо проводят время. Между тем, журналисты решили поинтересоваться у отечественных звезд о том, как они относятся к возможности раз в год расслабиться и уделить время себе, а также своим родным и близким.
К примеру, певец Лев Лещенко утверждает, что для всего этого отдельный праздник не нужен. По словам народного артиста, всем, кто хочет найти время на себя, вполне достаточно правильно организовать свой привычный распорядок. «Я не верю в слова артистов, которые утверждают, что у них мало свободного времени. Нужно лишь раньше лечь и пораньше утром проснуться, в таком случае времени хватит на все. Я в свободное время смотрю спортивные каналы, читаю книги, люблю неторопливые прогулки или просто валяюсь на диване», - подчеркнул он.
А вот актриса Елена Проклова рекомендует посвятить свободное время своему жилью, которое постоянно нуждается во внимании и заботе. «У меня в свободное время на первом месте всегда семья. Приятно провести время дома, а не в отеле. Общаться с близкими, купаться в бассейне, заниматься любимыми цветами. У меня большой сад и работать в нем для меня – сплошная медитация, которая, к тому же, помогает лучше разобраться в себе», - утверждает заслуженная артистка.
Телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал журналистам издания Nation News, что в свободное от работы время любит отдыхать в кругу семьи или выходить на лед, поскольку увлекается хоккеем. Кроме того, актер часто ходит со своими близкими в театр или кино, а еще любит уехать подальше от города на природу и поселиться на пару дней в каком-нибудь доме отдыха или пансионате.
К примеру, певец Лев Лещенко утверждает, что для всего этого отдельный праздник не нужен. По словам народного артиста, всем, кто хочет найти время на себя, вполне достаточно правильно организовать свой привычный распорядок. «Я не верю в слова артистов, которые утверждают, что у них мало свободного времени. Нужно лишь раньше лечь и пораньше утром проснуться, в таком случае времени хватит на все. Я в свободное время смотрю спортивные каналы, читаю книги, люблю неторопливые прогулки или просто валяюсь на диване», - подчеркнул он.
А вот актриса Елена Проклова рекомендует посвятить свободное время своему жилью, которое постоянно нуждается во внимании и заботе. «У меня в свободное время на первом месте всегда семья. Приятно провести время дома, а не в отеле. Общаться с близкими, купаться в бассейне, заниматься любимыми цветами. У меня большой сад и работать в нем для меня – сплошная медитация, которая, к тому же, помогает лучше разобраться в себе», - утверждает заслуженная артистка.
Телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал журналистам издания Nation News, что в свободное от работы время любит отдыхать в кругу семьи или выходить на лед, поскольку увлекается хоккеем. Кроме того, актер часто ходит со своими близкими в театр или кино, а еще любит уехать подальше от города на природу и поселиться на пару дней в каком-нибудь доме отдыха или пансионате.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:47