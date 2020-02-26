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"Уменьшить? Не дождётесь": Екатерина Боярская рассказала о своём отношении к пластическим операциям

Екатерине Боярской подписчики порекомендовали сделать бюст чуть меньше. В ответ внучка актера заявила, что не намерена в себе что-либо менять и рассказала о своём отношении к пластическим операциям.

В большой семье Боярских зажглась еще одна звезда. Внучка знаменитого актёра выросла очень красивой девушкой с женственными формами. Она предпочитает не выставлять напоказ свои достоинства, а останавливает свой выбор на очень сдержанных нарядах с небольшим декольте. Большинство поклонников уверены, ей ещё придётся мучиться с таким объёмным бюстом. Подписчики порекомендовали скорректировать его, а в качестве примера привели ситуацию с Анной Семенович, которая ранее также была обладательницей большой груди.

Исполнительнице это доставляло неудобства и она приняла решение лечь под нож пластического хирурга.
«Возможно, у вас также, как Анны Семенович — гигантомастия? Ей, к примеру, уже уменьшил бюст пластический хирург. Обратитесь к артистке и она подскажет вам решение данного вопроса», — обратился к Екатерине Боярской один из подписчиков.


В ответ молодая особа не стала спорить, а твёрдо заявила, у неё нет желания что-либо менять в себе. «Со мной всё отлично, никаких проблем. Уменьшить? Не дождётесь», — прокомментировала сложившуюся ситуацию внучка знаменитого актёра. Она планирует построить карьеру певицы, однако Михаил Боярский выступает против этого решения. Он уверен, что желание родственницы — это ненадолго и в скором времени ей захочется заниматься чем-то другим.

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Допис, поширений користувачем @ boyarskaya.katerina

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:19

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