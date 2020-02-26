"Уменьшить? Не дождётесь": Екатерина Боярская рассказала о своём отношении к пластическим операциям

«Возможно, у вас также, как Анны Семенович — гигантомастия? Ей, к примеру, уже уменьшил бюст пластический хирург. Обратитесь к артистке и она подскажет вам решение данного вопроса», — обратился к Екатерине Боярской один из подписчиков.

В большой семье Боярских зажглась еще одна звезда. Внучка знаменитого актёра выросла очень красивой девушкой с женственными формами. Она предпочитает не выставлять напоказ свои достоинства, а останавливает свой выбор на очень сдержанных нарядах с небольшим декольте. Большинство поклонников уверены, ей ещё придётся мучиться с таким объёмным бюстом. Подписчики порекомендовали скорректировать его, а в качестве примера привели ситуацию с Анной Семенович, которая ранее также была обладательницей большой груди.Исполнительнице это доставляло неудобства и она приняла решение лечь под нож пластического хирурга.В ответ молодая особа не стала спорить, а твёрдо заявила, у неё нет желания что-либо менять в себе., — прокомментировала сложившуюся ситуацию внучка знаменитого актёра. Она планирует построить карьеру певицы, однако Михаил Боярский выступает против этого решения. Он уверен, что желание родственницы — это ненадолго и в скором времени ей захочется заниматься чем-то другим.