Диетологи рассказали о симптомах дефицита жира в организме человека





Пациенты жалуются на постоянное чувство голода из-за способности организма быстро расходовать белки и углеводы. Дефицит калорий является виновником развития хронической усталости, а также могут возникнуть болевые ощущения в суставах.Диетологи внесли в список когнитивные проблемы, так как жирные кислоты нормализуют работу головного мозга. Потому нехватка жира в организме связана с заторможенностью мышления, плохим настроением и ослабленной иммунной системой.