Диетологи рассказали о симптомах дефицита жира в организме человека
Диетологи рассказали, что дефицит жира в организме человека негативно отражается на здоровье головного мозга и тела. Они назвали симптомы проблемы, на которые стоит обратить внимание.
Пациенты жалуются на постоянное чувство голода из-за способности организма быстро расходовать белки и углеводы. Дефицит калорий является виновником развития хронической усталости, а также могут возникнуть болевые ощущения в суставах.
Диетологи внесли в список когнитивные проблемы, так как жирные кислоты нормализуют работу головного мозга. Потому нехватка жира в организме связана с заторможенностью мышления, плохим настроением и ослабленной иммунной системой.
Пациенты жалуются на постоянное чувство голода из-за способности организма быстро расходовать белки и углеводы. Дефицит калорий является виновником развития хронической усталости, а также могут возникнуть болевые ощущения в суставах.
Диетологи внесли в список когнитивные проблемы, так как жирные кислоты нормализуют работу головного мозга. Потому нехватка жира в организме связана с заторможенностью мышления, плохим настроением и ослабленной иммунной системой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00