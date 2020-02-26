Эксперты назвали главные признаки обмана в автосалоне





К примеру, одним из самых распространенных признаков попытки обмануть клиента в автосалоне называют настойчивые уговоры приехать лично для ознакомления со всеми условиями во время первого звонка по телефону., - отмечают специалисты. Потом может оказаться, что условия совсем не те, о которых говорилось в рекламе акции, или автомобиля, который был в ней показан, на данный момент нет в наличии, или придется за что-либо доплатить.Еще один настораживающий признак, утверждают специалисты, заключается в настойчивых предложениях купить дополнительные опции и услуги. Дело в том, что большая часть премии менеджеров зависит от продажи дополнительных услуг или оборудования.,- подчеркивают опытные юристы.Распознать обман можно в ситуации, когда менеджеры вынуждают покупателя долго ждать. Такое томление перед ознакомлением с документами, утверждают эксперты, иногда делает человека готовым поставить свою подпись на любых бумагах, чем нередко пользуются находчивые продавцы. Поэтому потенциальным автовладельцам советуют внимательно читать каждый документ, который они собираются заверить своей подписью.