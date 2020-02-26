Звезда «Дом-2» Александра Черно не рада появлению своей мамы на шоу «Бородина против Бузовой»





Такой сюрприз со стороны администрации проекта наверняка не обрадует девушку. К тому же только недавно Саша, в свойственной себе манере, во время одного из телеэфиров послала родителей своего мужа Иосифа Оганесяна. Многие поклонники телешоу задаются вопросом: «За что Александра обиделась на Иосифа Мартыновича?». Ведь, по их мнению, отец Иосифа всё верно сказал про свою невестку. Зато зрителям проекта представится возможность лично убедиться в том, что сёстры Черно не только внешне похожи на свою маму, но и характером, и манерой общения с окружающими.Отметим, что это организаторы хорошо придумали. Мало того, что они показали в эфире слёзы и обиды Александры Черно, они же и продемонстрируют того, кто воспитывал яркую участницу телестройки и кому она обязана своим характером и манерами.