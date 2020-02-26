Наталья Поклонская: "Если звезды шоу-бизнеса начнут политическую карьеру, шоу «Голубой огонек» можно снимать в Думе"





, - пишет Поклонская в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, с приходом в политику звезд шоу-бизнеса россиянам придется «любоваться» предвыборными клипами Ольги Бузовой. Кроме того, депутат поинтересовалась, какими законопроектами собираются пополнить базу нижней палаты парламента такие артисты, как Николай Басков и Филипп Киркоров, потребуется ли микрофон для выступления с трибуны Никите Джигурде, как назовут свою фракцию популярные рэперы. По ее мнению, если большое количество знаменитостей решит начать карьеру в политике, то традиционное новогоднее шоу под названием «Голубой огонек» можно будет снимать непосредственно в зале заседаний парламента.Кроме того, добавила Наталья Поклонская, в данном случае решать и выбирать парламентариев предстоит людям, однако она все равно рекомендует не превращать политику в шоу и балаган. Повеселиться со звездным десантом в Госдуме можно будет раз, а после придется со всем этим жить.