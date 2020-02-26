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Наталья Поклонская: "Если звезды шоу-бизнеса начнут политическую карьеру, шоу «Голубой огонек» можно снимать в Думе"

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Поклонская дала российским звездам совет немного уменьшить свои политические претензии и побольше заниматься своим привычным делом. По убеждению бывшего прокурора Крыма, в противном случае Дума рискует превратиться в «Голубой огонек».
Наталья Поклонская: "Если звезды шоу-бизнеса начнут политическую карьеру, шоу «Голубой огонек» можно снимать в Думе"

«Валерий, Сергей Шнуров. Кто следующий? Партия Насти Ивлеевой… Жесткое противостояние фракций Федука и Элджея», - пишет Поклонская в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, с приходом в политику звезд шоу-бизнеса россиянам придется «любоваться» предвыборными клипами Ольги Бузовой. Кроме того, депутат поинтересовалась, какими законопроектами собираются пополнить базу нижней палаты парламента такие артисты, как Николай Басков и Филипп Киркоров, потребуется ли микрофон для выступления с трибуны Никите Джигурде, как назовут свою фракцию популярные рэперы. По ее мнению, если большое количество знаменитостей решит начать карьеру в политике, то традиционное новогоднее шоу под названием «Голубой огонек» можно будет снимать непосредственно в зале заседаний парламента.

Кроме того, добавила Наталья Поклонская, в данном случае решать и выбирать парламентариев предстоит людям, однако она все равно рекомендует не превращать политику в шоу и балаган. Повеселиться со звездным десантом в Госдуме можно будет раз, а после придется со всем этим жить.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00

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