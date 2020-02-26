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Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем Гарри

У Кейт Миддлтон и принца Уильям запланирована рабочая поездка в Ирландию на начало марта. Англоязычные журналисты заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем Гарри, которые должны прибыть в Великобританию.

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о том, что собираются перебраться из Великобритании в Канаду ещё в середине января. С тех пор они не совершали поездки в страну, а принц Гарри присутствовал на нескольких встречах с членами своей семьи для урегулирования всех нюансов отказа от королевских полномочий и переезда в другую страну. Однако недавно стало известно, что в конце февраля герцог и герцогиня Сассекские прибудут в Лондон для участия в публичном мероприятии, и оно будет для них последним в статусе членов британской королевской семьи.

Англоязычные журналисты почти не сомневаются, рабочая поездка герцога и герцогини Кембриджских в Ирландию, совпадающая по времени с прибытием принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, является заранее спланированной и продуманной. Судя по всему, они не хотят встречаться с членами королевской семьи из-за последних событий. Даже поддержка принца Уильяма, выраженная принцу Гарри, не смогла изменить решение герцога и герцогини Сассекских вернуться обратно домой к исполнению королевских обязанностей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:53

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