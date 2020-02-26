«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Галкиным





Сама Юлия Барановская хорошо понимает, что она входит в число тех российских знаменитостей, которым довольно часто приписывают самые неожиданные романы, особенно с коллегами по шоу-бизнесу. Ведь еще совсем недавно пресса и социальные сети записали ей в любовники коллегу Александра Гордона, а прежде похожие слухи ходили о муже Аллы Пугачевой, юмористе Максиме Галкине. Нашелся для этих слухов даже повод – обычные встречи по работе и комментарии в соцсетях.Судя по всему, говорить на эту тему телеведущей неприятно, однако она все же взялась ее прокомментировать. По словам Барановской, ей «было стыдно», однако не за себя, а за тех журналистов, которые распространяют подобные небылицы. Разумеется, артистка не может серьезно относиться к подобным разговорам, тем более, что они не одиноки., - приводит слова звезды портал Bimru.