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«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Галкиным

Известная российская телеведущая и писатель Юлия Барановская в рамках своего недавнего интервью откровенно рассказала о себе. Кроме того, знаменитость прокомментировала слухи о своем предполагаемом романе с шоуменом Максимом Галкиным.
«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Галкиным

Сама Юлия Барановская хорошо понимает, что она входит в число тех российских знаменитостей, которым довольно часто приписывают самые неожиданные романы, особенно с коллегами по шоу-бизнесу. Ведь еще совсем недавно пресса и социальные сети записали ей в любовники коллегу Александра Гордона, а прежде похожие слухи ходили о муже Аллы Пугачевой, юмористе Максиме Галкине. Нашелся для этих слухов даже повод – обычные встречи по работе и комментарии в соцсетях.

Судя по всему, говорить на эту тему телеведущей неприятно, однако она все же взялась ее прокомментировать. По словам Барановской, ей «было стыдно», однако не за себя, а за тех журналистов, которые распространяют подобные небылицы. Разумеется, артистка не может серьезно относиться к подобным разговорам, тем более, что они не одиноки. «Я, к примеру, уже два года беременна. Что-то еще похожее писали. Это все противно. Мне самой было из-за этого не по себе», - приводит слова звезды портал Bimru.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:45

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