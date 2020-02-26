АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском кинофестивале

В рамках Берлинского кинофестиваля European film market отечественной компании Premier Studios удалось достичь договоренностей с Beta Film по поводу международного проката российского многосерийного захватывающего фильма под названием «Перевал Дятлова». Западные специалисты высоко оценили потенциал этого исторического триллера.
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском кинофестивале

Сюжет сериала рассказывает зрителю странную историю загадочной гибели группы советских студентов, отправившихся в поход на Урал. Как оказалось, за рубежом хорошо знают о тайне перевала Дятлова. Как отметил один из режиссеров отечественного проекта Валерий Федорович, в западной культуре с завидной регулярностью публикуются различные книги и другие издания на эту тему, кроме того, снимаются даже фильмы о знаменитой экспедиции под руководством Игоря Дятлова. Причем, речь идет не только о документальных лентах, но и о художественных игровых фильмах.

Что же касается сериала «Перевал Дятлова» от российских создателей, то ему прочат достойное место рядом с западными аналогами. В соответствии с указанным соглашением, вся международная дистрибуция многосерийного триллера будет возложена на специалистов Beta Film. На сайте компании уже опубликовано сообщение с анонсом.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем…
«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с…
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском…
Дарья Донцова продемонстрировала отличное упражнение для красивого…
«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся…
Американские астрофизики заметили новый естественный спутник…
Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия…
Звезда «Дом-2» Александра Черно не рада появлению своей мамы на шоу «Бородина против…
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в Иран, Италию и Южную…
Дана Борисова в очередной раз обвинила Елену Хангу в наведении…
В странах ЕС хотят возобновить производство смартфонов со съемными…
Учёные : Нефть и химические компоненты косметики являются причинами ожирения…
Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA…
Немецкие врачи назвали первые симптомы глазного…
ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350…
Медики: Периодическое измерение температуры помогает обнаружить рак…
Певец Прохор Шаляпин после отдыха обратился к врачу с жалобами на плохое…
«Простите меня»: Мария Шарапова объявила о завершении спортивной…
«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в…
Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте…
В России введут систему оповещения ГИБДД о резко тормозящих авто к 2022…
«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в…
Озвучены цены на новые внедорожники Land Rover Defender 90 и…
«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной…
Отец Меган Маркл Томас обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II и британского…
Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы…
Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками…
Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене…
Просмотреть все новости