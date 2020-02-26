Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском кинофестивале
В рамках Берлинского кинофестиваля European film market отечественной компании Premier Studios удалось достичь договоренностей с Beta Film по поводу международного проката российского многосерийного захватывающего фильма под названием «Перевал Дятлова». Западные специалисты высоко оценили потенциал этого исторического триллера.
Сюжет сериала рассказывает зрителю странную историю загадочной гибели группы советских студентов, отправившихся в поход на Урал. Как оказалось, за рубежом хорошо знают о тайне перевала Дятлова. Как отметил один из режиссеров отечественного проекта Валерий Федорович, в западной культуре с завидной регулярностью публикуются различные книги и другие издания на эту тему, кроме того, снимаются даже фильмы о знаменитой экспедиции под руководством Игоря Дятлова. Причем, речь идет не только о документальных лентах, но и о художественных игровых фильмах.
Что же касается сериала «Перевал Дятлова» от российских создателей, то ему прочат достойное место рядом с западными аналогами. В соответствии с указанным соглашением, вся международная дистрибуция многосерийного триллера будет возложена на специалистов Beta Film. На сайте компании уже опубликовано сообщение с анонсом.
Сюжет сериала рассказывает зрителю странную историю загадочной гибели группы советских студентов, отправившихся в поход на Урал. Как оказалось, за рубежом хорошо знают о тайне перевала Дятлова. Как отметил один из режиссеров отечественного проекта Валерий Федорович, в западной культуре с завидной регулярностью публикуются различные книги и другие издания на эту тему, кроме того, снимаются даже фильмы о знаменитой экспедиции под руководством Игоря Дятлова. Причем, речь идет не только о документальных лентах, но и о художественных игровых фильмах.
Что же касается сериала «Перевал Дятлова» от российских создателей, то ему прочат достойное место рядом с западными аналогами. В соответствии с указанным соглашением, вся международная дистрибуция многосерийного триллера будет возложена на специалистов Beta Film. На сайте компании уже опубликовано сообщение с анонсом.