Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском кинофестивале





Сюжет сериала рассказывает зрителю странную историю загадочной гибели группы советских студентов, отправившихся в поход на Урал. Как оказалось, за рубежом хорошо знают о тайне перевала Дятлова. Как отметил один из режиссеров отечественного проекта Валерий Федорович, в западной культуре с завидной регулярностью публикуются различные книги и другие издания на эту тему, кроме того, снимаются даже фильмы о знаменитой экспедиции под руководством Игоря Дятлова. Причем, речь идет не только о документальных лентах, но и о художественных игровых фильмах.Что же касается сериала «Перевал Дятлова» от российских создателей, то ему прочат достойное место рядом с западными аналогами. В соответствии с указанным соглашением, вся международная дистрибуция многосерийного триллера будет возложена на специалистов Beta Film. На сайте компании уже опубликовано сообщение с анонсом.