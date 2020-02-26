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Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте «Дом-2»

Телеведущая Ксения Бородина в последнее время в телеэфирах ведёт себя слишком вызывающе и пренебрежительно относится ко многим участникам проекта «Дом-2». По мнению многих телезрителей, девушка просто устала от своей работы.

Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте «Дом-2»

За долгие годы работы на телепроекте Ксения Бородина завоевала уважение и симпатии не только со стороны поклонников «Дом-2», но и участников телестройки. Однако за несколько последних месяцев ведущую словно подменили. Она ведёт себя таким образом, будто ей уже не интересно заниматься своей работой. Во время интервью с участниками телешоу Ксения едва сдерживает своё раздражение и брезгливость в адрес ребят. Ей стали безразличны не только сами участники, но и их проблемы, в решении которых и заключается роль телеведущей на телепроекте.


Телезрители считают, что всему виной усталость телеведущей. Некоторые даже предлагают Ксении Бородиной сменить передачу, а возможно даже и телеканал ради того, чтобы работа вновь стала приносить звезде радость и удовольствие.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:12

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