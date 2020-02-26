Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте «Дом-2»





За долгие годы работы на телепроекте Ксения Бородина завоевала уважение и симпатии не только со стороны поклонников «Дом-2», но и участников телестройки. Однако за несколько последних месяцев ведущую словно подменили. Она ведёт себя таким образом, будто ей уже не интересно заниматься своей работой. Во время интервью с участниками телешоу Ксения едва сдерживает своё раздражение и брезгливость в адрес ребят. Ей стали безразличны не только сами участники, но и их проблемы, в решении которых и заключается роль телеведущей на телепроекте.Телезрители считают, что всему виной усталость телеведущей. Некоторые даже предлагают Ксении Бородиной сменить передачу, а возможно даже и телеканал ради того, чтобы работа вновь стала приносить звезде радость и удовольствие.