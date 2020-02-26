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Дарья Донцова продемонстрировала отличное упражнение для красивого пресса

Дарья Донцова на своей странице Instagram продемонстрировала отличное упражнение для красивого пресса, которое она выполняет почти на каждой тренировке. Литератор утверждает, в её возрасте очень важно проявлять физическую активность.

Дарья Донцова отметила, не стоит думать, что после 60 лет человек превращается в кучу, не способную добраться даже до ванной комнаты. Писательница прекрасно себя чувствует и может выполнять любые физические упражнения. Она отметила, что может даже позволить себе надеть майку без рукавов или короткий топ. Благодаря занятиям спортом у знаменитости получается сохранять прекрасную фигуру. Сценаристка посоветовала отдавать предпочтение упражнениям для формирования красивого пресса, поскольку так можно сохранить привлекательный живот. Донцова также показала фотографии из тренажерного зала, на одном из которых сидит на тренажере для пресса, расставив ноги в стороны.

Согласно утверждениям писательницы, это отличная разминка для суставов и нагрузка на основные мышцы живота. Она сообщила, хороший результат можно увидеть уже после нескольких подходов за тренировку. Автор «иронических детективов» также каждый день выполняет «планку» и ряд других упражнений, которые позволяют сохранять тело в тонусе. Она советует не забывать об очень важном элементе физической нагрузки - растяжке, способствующей сохранению здорового состояния суставов. Большинство поклонников Донцовой оценили её рекомендацию и сошлись во мнении, что данное упражнение у неё вышло даже лучше, чем у Анастасии Волочковой.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:30

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