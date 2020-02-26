Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились лишь в 2014 году, несмотря на 10 лет отношений и воспитание двоих детей. Недавно экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала редкое фото с сыном известного продюсера.
Хотя Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе свободно делятся подробностями о своей личной жизни, звездная пара неохотно показывается на публике со своими детьми. Известно, что помимо 16-летнего сына Константина, продюсер и экс-певица также воспитывают пятилетнего Луку. Все же, Джанабаева решила сделать исключение и опубликовала серию архивных снимков в соцсети Instagram. На изображениях можно было заметить повзрослевшего старшего наследника с длинными волосами, а несколько фото даже демонстрировали малыша с мамой и отцом.
Валерий Меладзе признался в новом интервью, что Константин не хочет идти по стопам родителей, поскольку больше интересуется наукой и спортом. Кроме того, продюсер еще является отцом троих дочерей от прошлого брака, с которыми он до сих пор поддерживает общение. Неожиданным для фанатов стало недавнее заявление Джанабаевой, что вместе с мужем она планирует завести третьего ребенка. Столь большой семье нужна соответствующая жилплощадь, которой теперь является дом в подмосковном поселке «Millenium park».
Хотя Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе свободно делятся подробностями о своей личной жизни, звездная пара неохотно показывается на публике со своими детьми. Известно, что помимо 16-летнего сына Константина, продюсер и экс-певица также воспитывают пятилетнего Луку. Все же, Джанабаева решила сделать исключение и опубликовала серию архивных снимков в соцсети Instagram. На изображениях можно было заметить повзрослевшего старшего наследника с длинными волосами, а несколько фото даже демонстрировали малыша с мамой и отцом.
Валерий Меладзе признался в новом интервью, что Константин не хочет идти по стопам родителей, поскольку больше интересуется наукой и спортом. Кроме того, продюсер еще является отцом троих дочерей от прошлого брака, с которыми он до сих пор поддерживает общение. Неожиданным для фанатов стало недавнее заявление Джанабаевой, что вместе с мужем она планирует завести третьего ребенка. Столь большой семье нужна соответствующая жилплощадь, которой теперь является дом в подмосковном поселке «Millenium park».
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:11