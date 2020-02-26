Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею





Как говорится в обращении, обнародованном на сайте надзорного ведомства, специалисты ВОЗ предупреждают о повышенном риске инфицирования в случае посещения указанных государств. Также приводится статистика, согласной которой на данный момент в Южной Корее зарегистрировано уже почти 1,15 тысяч случаев заражения штаммом Covid-19, при этом 11 человек из числа заразившихся уже скончались. Растет и численность заболевших в Италии. По состоянию на среду, 26 февраля, это значение превысило 320 человек при 11 смертельных случаях. Все заражения вирусом были зафиксированы в областях Венето и Ломбардия.Наконец, довольно высоким в ВОЗ считают количество заразившихся Covid-19 в Иране. В этой стране зафиксировано 95 пациентов с таким диагнозом, при этом 15 человек уже умерли от вызванной коронавирусом атипичной пневмонии.