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В странах ЕС хотят возобновить производство смартфонов со съемными батареями

Власти ЕС рассматривают возможность вернуть съемные батареи в смартфоны. В случае принятия соответствующего закона, производителей заставят выпускать сменные аккумуляторы.

Ранние версии смартфонов обладали аккумулятором, который можно было извлечь для последующей подзарядки. Даже в случае проблем с батареей - она менялась на новую, что способствовало более продолжительной эксплуатации гаджета. Но с развитием технологий компании все чаще начали использовать встроенные источники питания, утилизация которых теперь является существенной проблемой для стран. Подобное положение дел не устраивает руководство Европейского союза, которое подготовило документ об обязательном наличии съемной батареи в девайсах.

Подобная инициатива является частью экологической программы, которая направлена на переработку отработавших свой срок аккумуляторов и прочей электроники. Проект также предусматривает наличие биоразлагаемой упаковки, что позволит снизить загрязнение окружающей среды. Возможность замены источников питания поможет не только сэкономить на покупке смартфонов, но и упростит ремонт в сервисных центрах.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:00

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