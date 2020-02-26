Учёные : Нефть и химические компоненты косметики являются причинами ожирения человека





Учёные провели исследование и выяснили: ожирение, являющееся одной из основных болезней человечества, может возникать не только из-за дисбаланса употребляемой пищи и расхода энергии, но и под влиянием внешних факторов. Они отметили, причина возникновения заболевания кроется также в наличии нефти в окружающей среде. Эксперты пришли к таким выводам во время изучения развития эпидемии ожирения в районе Мексиканского залива, где после 2010 года люди начали жаловаться на резкое увеличение веса. По итогам проведённых экспериментов учёные смогли выяснить, причиной произошедшего мог быть катастрофический разлив нефти в то же время.Из-за взрыва на нефтяной платформе в океане оказалось больше 750 миллионов литров маслянистой жидкости. Для очищения воды понадобилось больше 7 миллионов литров диспергаторов. Согласно утверждениям учёных, медицинские анализы местных жителей, которые страдают данным недугом, показали наличие в большом количестве нефти и реагентов, препятствующих слипанию частиц. Они попали в организм из окружающей среды. Основываясь на результатах эксперимента специалисты отметили, данные компоненты добавляют в бытовые чистящие средства, дезодоранты и в слабительное средство для беременных женщин.