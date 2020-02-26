Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA 45





Сообщается, что новый Mercedes-AMG GLA 45 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем серии Affalterbach M139, который считается рекордсменом по мощности в своем классе и выдает 387 лошадиных сил в базовой версии при 480 Нм максимального крутящего момента. Двигатель агрегируется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Кроме того, автомобиль оснащается адаптивной подвеской от AMG с тремя различными вариантами настроек. При таких характеристиках «первую сотню» новая версия кроссовера набирается всего за 4,4 секунды и способна достигать максимальной скорости в 250 километров в час, которая, разумеется, ограничена электроникой.Кроме того, компания выпустит также версию AMG GLA 45 S, в которой уже упомянутый двигатель будет формирован до 421 лошадиной силы и 500 Нм максимального крутящего момента, что позволит улучшить показатели разгонной динамики еще на 0,1 секунды.