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Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA 45

Немецкая компания Mercedes официально представила заряженную AMG-версию своего кроссовера GLA 45. Новинка оснащена одним из самых мощных в истории автопрома 4-цилиндровым двигателем на 421 лошадиную силу.
Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA 45

Сообщается, что новый Mercedes-AMG GLA 45 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем серии Affalterbach M139, который считается рекордсменом по мощности в своем классе и выдает 387 лошадиных сил в базовой версии при 480 Нм максимального крутящего момента. Двигатель агрегируется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Кроме того, автомобиль оснащается адаптивной подвеской от AMG с тремя различными вариантами настроек. При таких характеристиках «первую сотню» новая версия кроссовера набирается всего за 4,4 секунды и способна достигать максимальной скорости в 250 километров в час, которая, разумеется, ограничена электроникой.

Кроме того, компания выпустит также версию AMG GLA 45 S, в которой уже упомянутый двигатель будет формирован до 421 лошадиной силы и 500 Нм максимального крутящего момента, что позволит улучшить показатели разгонной динамики еще на 0,1 секунды.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:50

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