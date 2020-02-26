Немецкие врачи назвали первые симптомы глазного гриппа
Согласно статистическим данным, в немецкие больницы регулярно обращаются мужчины и женщины с жалобами на дискомфорт в области глаз. Распространённую инфекцию врачи назвали глазным гриппом, а также озвучили первые симптомы недуга.
Врачи сообщают, что глазной грипп очень напоминает симптоматику конъюнктивита. На начальной стадии инфицирования слизистой человек ощущает дискомфорт. Затем краснеет белок и возникает характерный отек верхнего и нижнего века. Все это сопровождается сильным зудом, повышенной чувствительностью к свету и, так называемым, «песком в глазу».
Помимо местных признаков воспалительного процесса повышается температура тела, слабость и слезоточивость. Стоит помнить, что данное заболевание опасно для окружающих людей, потому стоит ограничить контакты с близкими, чтобы обезопасить их от заражения.
По словам специалистов, глазной грипп очень устойчив к антибиотикам и внешней среде, из-за чего легко передается другим даже через рукопожатие. Врачи предостерегают от любых попыток самолечения и настоятельно рекомендуют обратиться за медицинской помощью при появлении одного или нескольких вышеописанных симптомов.
Врачи сообщают, что глазной грипп очень напоминает симптоматику конъюнктивита. На начальной стадии инфицирования слизистой человек ощущает дискомфорт. Затем краснеет белок и возникает характерный отек верхнего и нижнего века. Все это сопровождается сильным зудом, повышенной чувствительностью к свету и, так называемым, «песком в глазу».
Помимо местных признаков воспалительного процесса повышается температура тела, слабость и слезоточивость. Стоит помнить, что данное заболевание опасно для окружающих людей, потому стоит ограничить контакты с близкими, чтобы обезопасить их от заражения.
По словам специалистов, глазной грипп очень устойчив к антибиотикам и внешней среде, из-за чего легко передается другим даже через рукопожатие. Врачи предостерегают от любых попыток самолечения и настоятельно рекомендуют обратиться за медицинской помощью при появлении одного или нескольких вышеописанных симптомов.