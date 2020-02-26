Немецкие врачи назвали первые симптомы глазного гриппа





Врачи сообщают, что глазной грипп очень напоминает симптоматику конъюнктивита. На начальной стадии инфицирования слизистой человек ощущает дискомфорт. Затем краснеет белок и возникает характерный отек верхнего и нижнего века. Все это сопровождается сильным зудом, повышенной чувствительностью к свету и, так называемым, «песком в глазу».Помимо местных признаков воспалительного процесса повышается температура тела, слабость и слезоточивость. Стоит помнить, что данное заболевание опасно для окружающих людей, потому стоит ограничить контакты с близкими, чтобы обезопасить их от заражения.По словам специалистов, глазной грипп очень устойчив к антибиотикам и внешней среде, из-за чего легко передается другим даже через рукопожатие. Врачи предостерегают от любых попыток самолечения и настоятельно рекомендуют обратиться за медицинской помощью при появлении одного или нескольких вышеописанных симптомов.