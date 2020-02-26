ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350 «Витязь»





Российское военное руководство проинформировало о поступлении первого экземпляра ЗРК С-350 «Витязь» на боевое дежурство в Ленинградской области. Известно, что военнослужащие провели тестовые испытания установки, в рамках которых были обнаружены и обезврежены условные воздушные силы противника. В ведомстве уточнили, что комплекс сумел сбить цели электронными пусками и впоследствии передислоцировался в новый позиционный район.Стоит отметить, что это не первые по счету учения с участием ЗРК С-350. Днями ранее стрельбы провели на специальном полигоне в Астраханской области после получения орудий от производителя. Хотя первый зенитно-ракетный комплекс передали еще в декабре 2019 года, всего госпрограмма предусматривает разработку 150 боевых установок в составе 12 дивизионов, которые поступят на вооружение отечественных ВКС до конца 2027 года. Стоит отметить, что в каждое из формирований входят до трех новейших РЛС помимо пункта управления.