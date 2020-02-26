Медики: Периодическое измерение температуры помогает обнаружить рак почки
Британские медики из государственного онкологического центра сообщили, что периодическое измерение температуры человека помогает обнаружить рак почки. По словам специалистов, если выявить злокачественное образование на ранней стадии, вероятность достижения пожизненной ремиссии достигается в 100% случаев.
Медики сообщают, что одним из первых симптомов онкологии почки являются резкие перепады температуры тела. Пациент может не обращать внимания на незначительные отклонения от нормы, однако периодический жар без признаков ОРВИ и других воспалительных процессов должен побудить человека обратиться за медицинской помощью.
Британские врачи отмечают, что повышение температуры должно насторожить любого человека в случае циклического повторения в одно и то же время суток на протяжении более 2-3-х дней. Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие симптомы: потемнение урины, болезненное мочеиспускание и дискомфорт в области поясницы.
Напоследок врачи побудили мужчин и женщин старше 50 лет, независимо от общего состояния, периодически измерять температуру тела и при наличие отклонений обратится к за помощью к специалистам.
Медики сообщают, что одним из первых симптомов онкологии почки являются резкие перепады температуры тела. Пациент может не обращать внимания на незначительные отклонения от нормы, однако периодический жар без признаков ОРВИ и других воспалительных процессов должен побудить человека обратиться за медицинской помощью.
Британские врачи отмечают, что повышение температуры должно насторожить любого человека в случае циклического повторения в одно и то же время суток на протяжении более 2-3-х дней. Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие симптомы: потемнение урины, болезненное мочеиспускание и дискомфорт в области поясницы.
Напоследок врачи побудили мужчин и женщин старше 50 лет, независимо от общего состояния, периодически измерять температуру тела и при наличие отклонений обратится к за помощью к специалистам.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:30