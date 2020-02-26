«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в браке

Как признается Епифанцев, их жизнь с Анастасией Веденской заключалась в сплошных проверках на верность. Таким образом артист рассказал о своей точке видения ситуации, сложившейся вокруг скандального развода, связанной с обвинениями супруги и странном поведении актера после расторжения брака. Стоит напомнить, что сама Веденская немногим ранее рассказала, как записала измену знаменитого супруга, положив ему в карман диктофон. По словам же самого артиста, неверности и лжи в его семейной жизни было довольно много. Впрочем, утверждает он, изменять супруге начал далеко не сразу., - откровенно высказался актер.Кроме того, по словам Епифанцева, после развода с Веденской он дал себе обещание больше не обманывать женщин и всегда оставаться честным. При этом артист не скрывает, что к семейным ценностям относится весьма скептически., - добавил он.