«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в браке
Известный российский актер Владимир Епифанцев побывал в студии популярного ток-шоу «Прямой эфир». В эфире телеканала «Россия 1» артист публично ответил на обвинения в изменах, которые были озвучены непосредственно его супругой.
Как признается Епифанцев, их жизнь с Анастасией Веденской заключалась в сплошных проверках на верность. Таким образом артист рассказал о своей точке видения ситуации, сложившейся вокруг скандального развода, связанной с обвинениями супруги и странном поведении актера после расторжения брака. Стоит напомнить, что сама Веденская немногим ранее рассказала, как записала измену знаменитого супруга, положив ему в карман диктофон. По словам же самого артиста, неверности и лжи в его семейной жизни было довольно много. Впрочем, утверждает он, изменять супруге начал далеко не сразу.
«У меня долго был этот страх, дескать, вдруг появится другая женщина, супруга ведь загрызет за это. Какое-то время у меня вообще не было ни одной любовницы, только позднее появилась женщина, совершенно случайно познакомились, но мы встречались с ней раз в год, постоянно боялись. Иногда к проституткам сбегал, тут конечно мало хорошего, хотя в притонах с девочками мне было тепло», - откровенно высказался актер.
Кроме того, по словам Епифанцева, после развода с Веденской он дал себе обещание больше не обманывать женщин и всегда оставаться честным. При этом артист не скрывает, что к семейным ценностям относится весьма скептически. «Семья – это мусор. Эти ячейки общества – сплошная фикция», - добавил он.
Как признается Епифанцев, их жизнь с Анастасией Веденской заключалась в сплошных проверках на верность. Таким образом артист рассказал о своей точке видения ситуации, сложившейся вокруг скандального развода, связанной с обвинениями супруги и странном поведении актера после расторжения брака. Стоит напомнить, что сама Веденская немногим ранее рассказала, как записала измену знаменитого супруга, положив ему в карман диктофон. По словам же самого артиста, неверности и лжи в его семейной жизни было довольно много. Впрочем, утверждает он, изменять супруге начал далеко не сразу.
«У меня долго был этот страх, дескать, вдруг появится другая женщина, супруга ведь загрызет за это. Какое-то время у меня вообще не было ни одной любовницы, только позднее появилась женщина, совершенно случайно познакомились, но мы встречались с ней раз в год, постоянно боялись. Иногда к проституткам сбегал, тут конечно мало хорошего, хотя в притонах с девочками мне было тепло», - откровенно высказался актер.
Кроме того, по словам Епифанцева, после развода с Веденской он дал себе обещание больше не обманывать женщин и всегда оставаться честным. При этом артист не скрывает, что к семейным ценностям относится весьма скептически. «Семья – это мусор. Эти ячейки общества – сплошная фикция», - добавил он.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:15