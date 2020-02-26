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Озвучены цены на новые внедорожники Land Rover Defender 90 и 110

Британская компания Jaguar Land Rover Automotive PLC официально озвучила цены на новые версии своего легендарного внедорожника. Сообщается, что базовая версия Land Rover Defender 90 обойдется покупателям в 40 290 фунтов стерлингов.

Поставки Land Rover Defender 90 и 110 должны начаться уже летом 2020 года. При этом, за спецификацию Defender 90 начального уровня производитель попросит свыше 40 тысяч фунтов, что эквивалентно примерно 3,4 миллионам российских рублей. Более крупный внедорожник Land Rover Defender 110 обойдется покупателям в 45 240 фунтов или 3,8 миллиона рублей. Впрочем, даже скромный по габаритам 2-дверный Defender 90 на деле способен вместить в себя сразу шестерых человек. Более того, новинка выйдет и в коммерческой версии, стоимость которой будет немного ниже – на уровне 35 тысяч британских фунтов. Эту модификацию модели производитель планирует выпустить ближе к концу текущего года.

Наконец, появится в семействе Defender и версия с подключаемой гибридной установкой, о ценах за которую пока ничего не известно. А вот комплектаций традиционного исполнения модели с ДВС будет четыре. В компании рассчитывают, что новое поколение легендарной модели будет весьма популярным среди покупателей, поскольку на ее официальном сайте страничку новинок просмотрели уже свыше 1,1 миллиона раз.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00

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