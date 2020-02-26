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Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы Виктории

Российский композитор Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы Виктории. Подписчики личного блога музыканта прямо спросили его о сложившейся ситуации, на что получили ответ: «А с чего вы взяли, что они разошлись?».
Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы Виктории

Народный артист России и обладатель более 15-ти государственных премий и наград считает себя по-настоящему счастливым человеком. Кроме успешной профессиональной деятельности Игорь Крутой состоялся в семейных отношениях. Его первый брак с супругой Еленой, который продлился 16 лет, подарил музыканту первенца Николая. На данный момент он 24-й год женат на Ольге Крутой и воспитывает общую дочь Александру. Кроме родных детей у композитора есть падчерица Виктория от первого мужа нынешней супруги и трое внучек - Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.

65-летний Игорь Крутой активно пользуется социальными сетями. Он регулярно делится фотографиями из семейного архива. Недавно музыкант опубликовал видео, на котором его 5-летняя внучка Деми-Роуз демонстрирует свои вокальные таланты. Судя по записям в блоге продюсера, он очень горд, что наследники идут по его профессиональным стопам.

Подписчики Сети активно комментируют посты Игоря Крутого и нахваливают будущих музыкантов. Пользуясь возможностью, некоторые поклонники решили расспросить композитора по поводу бракоразводного процесса падчерицы Виктории и ее мужа Давида Берковича, на что получили ответный вопрос: «А с чего вы взяли, что они разошлись?».

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:44

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