Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы Виктории

Народный артист России и обладатель более 15-ти государственных премий и наград считает себя по-настоящему счастливым человеком. Кроме успешной профессиональной деятельности Игорь Крутой состоялся в семейных отношениях. Его первый брак с супругой Еленой, который продлился 16 лет, подарил музыканту первенца Николая. На данный момент он 24-й год женат на Ольге Крутой и воспитывает общую дочь Александру. Кроме родных детей у композитора есть падчерица Виктория от первого мужа нынешней супруги и трое внучек - Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.65-летний Игорь Крутой активно пользуется социальными сетями. Он регулярно делится фотографиями из семейного архива. Недавно музыкант опубликовал видео, на котором его 5-летняя внучка Деми-Роуз демонстрирует свои вокальные таланты. Судя по записям в блоге продюсера, он очень горд, что наследники идут по его профессиональным стопам.Подписчики Сети активно комментируют посты Игоря Крутого и нахваливают будущих музыкантов. Пользуясь возможностью, некоторые поклонники решили расспросить композитора по поводу бракоразводного процесса падчерицы Виктории и ее мужа Давида Берковича, на что получили ответный вопрос: «А с чего вы взяли, что они разошлись?».