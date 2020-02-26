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Звезда «Дом-2» Милена Безбородова бьётся в истерике из-за переезда в ССЛ

Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова решила вернуться к своей старой модели поведения. Так, девушка устроила грандиозную истерику. Все случилось из-за того, что ее вместе с Алексеем Безусом, хотят перевести в ряд участников «Дом-2. Спаси свою любовь» на целый месяц.

Звезда «Дом-2» Милена Безбородова бьётся в истерике из-за переезда в ССЛ

Во время семейного общего совета Светлана Светлова сообщила, что Милене Безбородой вместе с ее возлюбленным Алексеем Безусом вместо обещанной недели придется переехать на целый месяц. К такому повороту событий Милена никак не была готова и у нее началась жуткая истерика. Девушку поспешили успокоить Ирина Пингвинова и Марина Африкантова. По словам Марины, тут хоть как реагируй, но правила шоу придется все-таки выполнять.


Сама Милена Безбородова позже объяснила свою агрессию. Милена подчеркнула, что на самом деле она не может взять себя в руки из-за конфликта с Яной Захаровой, которая ранее была ее близкой подругой. Девушка сказала, что не может с ней общаться, как прежде. Более того, звезда «Дом-2» Милена Безбородова заверила, что избегать Яны Захаровой не будет, но и доверия к ней больше нет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:00

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