Звезда «Дом-2» Милена Безбородова бьётся в истерике из-за переезда в ССЛ





Во время семейного общего совета Светлана Светлова сообщила, что Милене Безбородой вместе с ее возлюбленным Алексеем Безусом вместо обещанной недели придется переехать на целый месяц. К такому повороту событий Милена никак не была готова и у нее началась жуткая истерика. Девушку поспешили успокоить Ирина Пингвинова и Марина Африкантова. По словам Марины, тут хоть как реагируй, но правила шоу придется все-таки выполнять.Сама Милена Безбородова позже объяснила свою агрессию. Милена подчеркнула, что на самом деле она не может взять себя в руки из-за конфликта с Яной Захаровой, которая ранее была ее близкой подругой. Девушка сказала, что не может с ней общаться, как прежде. Более того, звезда «Дом-2» Милена Безбородова заверила, что избегать Яны Захаровой не будет, но и доверия к ней больше нет.