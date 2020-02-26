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Ученые из Канады научились определять личность неопознанных останков

Идентификация древних останков до недавнего времени была трудной задачей для ученых, ведь в Канаде надгробия не использовались до второй половины XIX века. Эксперты из Квебека теперь научились определять личность неопознанных тел..

На исторических кладбищах в канадском Квебеке хранится множество безымянных захоронений, останки в которых было крайне трудно идентифицировать. Поэтому группа экспертов в сфере генетики, археологии и демографии из трех университетов Монреаля, Труа-Ривьеры и Чикутими провела исследование, в котором была пересмотрена генеалогическая информация из BALSAC (местной базы данных с переписью населения) с образцами 960 нынешних канадцев. Их изучение позволило получить доступ к генетическому профилю исторической популяции штата. Известно, что BALSAC содержит данные, которые связывают более пяти млн человек, чьи предки жили в Квебеке последние четыре столетия.

Основным отличием нового метода определения останков от традиционного является использование двух генетических маркеров, которые передаются ребенку только одним родителем. Таковыми считаются Y-хромосома, передающаяся от отцов к сыновьям, и митохондриальная ДНК, которая наследуется детьми обоих полов от матери. Эти два соединения проявляются с незначительным количеством мутаций, поэтому у современников наблюдается та же последовательность ДНК, что у их предков, которые жили более 10 поколений назад. Помимо опознавания тел, технология поможет в проведении других важных научных проектов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:23

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