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Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене актера

Известный российский стилист и историк моды Александр Васильев в своей авторской колонке для одного из изданий взялся оценить стиль и наряды знаменитого актера Олега Меньшикова. Прокомментировал ведущий «Модного приговора» и критику хейтеров, которые упрекают 59-летнего артиста в подражании молодежи, упомянув о супруге звезды.
Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене актера

«А почему бы ему и не молодиться? Это ведь не запрещено. Олег Меньшиков является творческим, целеустремленным, энергичным человеком, который старается идти в ногу со временем. Этим и можно объяснить его старания выглядеть моложе», - цитирует слова Васильева портал «7Дней». Кроме того, телеведущий напомнил, насколько огромной популярностью Олег Меньшиков пользовался в девяностые годы, наконец, с тех пор интерес поклонников к персоне актера не угас. Он и сейчас находится в центре внимания.

«Он возглавил театр, активно снимается в кино, недавно на экраны вышел очередной фильм с участием Меньшикова. Все это свидетельствует о том, что годы ему нипочем. Кроме того, не стоит забывать, что у артиста молодая супруга – 36-летняя Анастасия Чернова», - добавил историк моды.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:30

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