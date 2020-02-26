Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене актера





, - цитирует слова Васильева портал «7Дней». Кроме того, телеведущий напомнил, насколько огромной популярностью Олег Меньшиков пользовался в девяностые годы, наконец, с тех пор интерес поклонников к персоне актера не угас. Он и сейчас находится в центре внимания., - добавил историк моды.