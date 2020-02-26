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Отец Меган Маркл Томас обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II и британского народа

Отец Меган Маркл Томас высказался по поводу реакции дочери на решение королевы Елизаветы II о запрете использовать их королевский титул как товарный знак. Он заявил, таким образом герцогиня Сассекская оскорбила монарха Великобритании и британский народ.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Великобритании в Северную Америку. На данный момент они проживают в Канаде, но также хотят в ближайшем будущем перебраться в Соединённые Штаты. Параллельно супруги продолжают процедуру выхода из британской королевской семьи. Новый конфликт возник после того, как королева Елизавета II издала указ, который запрещает герцогам Сассекским использовать титул в качестве товарного знака. Судя по всему, они не ожидали подобной реакции, поскольку супруга принца Гарри уже отреагировала на данное заявления и сообщила, что недовольна такой политикой монарха Великобритании.

Супруги заявили об отсутствии намерений оспаривать данное решение. Однако даже этот факт не повлиял на благосклонность некоторых критиков и вызвал множество споров. Отец Меган Маркл Томас, постоянно критикующий поступки дочери, не стал молчать и высказался по этому поводу. Он заявил, что чрезвычайно расстроен поведением герцогов Сассекских. По его словам, бывшие члены королевской семьи не имеют права выступать против решение, которое приняла королева Елизавета II. Мужчина считает это оскорблением её и всего народа Великобритании.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:50

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