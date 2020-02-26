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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова повторила образ Ксении Бородиной

В Сети начали активно обсуждать тот факт, что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова создала себе новый образ, который очень похож на тот, который делала себе ранее Ксения Бородина. Пользователи соцсетей даже подчеркнули, что Ольга пытается подражать Ксении.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова повторила образ Ксении Бородиной

У Ольги Бузовой и Ксении Бородиной очень много похожего, так обе девушки изначально были участницами проекта «Дом-2», а после на протяжении многих лет ведут телестройку. Однако в интернете очень часто говорят о том, что Ольга Бузова и Ксения Бородина конкурируют между собой.

Тем не менее, сами звезды проекта «Дом-2» опровергают слух о своей вражде. Но вот то, как изменила, свой образ Ольга Бузова все-таки вызвало бурное обсуждение, среди ее фанатов. Так, недавно Ольга Бузова пришла на работу в платье красного цвета, которое дополнила массивным поясом и аксессуарами, и все это вплоть до прически было очень похоже на то, что ранее надевала на себя Ксения Бородина.


В итоге пользователи социальных сетей начали спор о том, а кто и у кого одолжил этот образ и кому он больше идет. Тем не менее, если руководствоваться логикой, то все-таки Ольга Бузова позаимствовала образ у Ксении Бородиной, потому что она в таком виде появлялась в эфире раньше.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:40

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