Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова повторила образ Ксении Бородиной

У Ольги Бузовой и Ксении Бородиной очень много похожего, так обе девушки изначально были участницами проекта «Дом-2», а после на протяжении многих лет ведут телестройку. Однако в интернете очень часто говорят о том, что Ольга Бузова и Ксения Бородина конкурируют между собой.Тем не менее, сами звезды проекта «Дом-2» опровергают слух о своей вражде. Но вот то, как изменила, свой образ Ольга Бузова все-таки вызвало бурное обсуждение, среди ее фанатов. Так, недавно Ольга Бузова пришла на работу в платье красного цвета, которое дополнила массивным поясом и аксессуарами, и все это вплоть до прически было очень похоже на то, что ранее надевала на себя Ксения Бородина.В итоге пользователи социальных сетей начали спор о том, а кто и у кого одолжил этот образ и кому он больше идет. Тем не менее, если руководствоваться логикой, то все-таки Ольга Бузова позаимствовала образ у Ксении Бородиной, потому что она в таком виде появлялась в эфире раньше.