Александр Панайотов вспоминает усопшую Юлию Началову «практически каждый день»

13 марта будет первая годовщина смерти популярной певицы Юлии Началовой, которая умерла в 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Кончина молодой артистки стала настоящим ударом для ее семьи, друзей и коллег. 35-летний композитор Александр Панайотов был одним из самых близких людей в окружении покойной звезды.Певец часто вспоминает свою подругу в комментариях корреспондентам и в записях на личной странице социальной сети. По словам исполнителя, он до сих пор не может забыть о случившемся и думает про Юлию Началову «практически каждый день». Кроме того, артист сообщил, что она «является ему во снах», однако музыкант уверен, что «так и должно быть», поскольку коллега была ему очень дорога.Как известно, после случившейся трагедии Александр Панайтов не поддерживает отношений с родителями усопшей. Он объясняет, что семье еще тяжелее пережить ее смерть и «пока еще не время их тревожить».