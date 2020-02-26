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Древняя ДНК помогла прояснить 6000 лет в истории Сардинии

Группа ученых из разных стран провела анализ ДНК 70 человек из более чем двух десятков памятников археологии, расположенных на территории Сардинии и охватывающие историю примерно в 6000 лет. По итогам этого исследования специалисты сумели прояснить историю острова.

Сардиния представляет интерес для ученых еще и потому, что на острове проживает чрезвычайно большое количество долгожителей в возрасте 100 и более лет. Кроме того, обитатели чаще среднего по миру страдают серьезными аутоиммунными расстройствами и заболеваниями. Наконец, жители большинства сардинских деревень имеют близкородственные связи, что существенно упрощает процесс раскрытия основных генетических признаков благодаря однородности генов. В своем новом исследовании специалисты отобрали пробы биоматериала из останков людей, которые проживали на острове в разные периоды времени, и сравнили их ДНК с другими древними людьми. В результате было выявлено два важных отличия.

Во-первых, авторы этой научной работы отметили, что в эпоху среднего неолита жители Сардинии были тесно связаны с обитателями материковой Европы тех лет. Позднее последовательности ДНК местных жителей оставались относительно стабильными вплоть до 900 года до нашей эры. Кроме того, исследователи выявили свидетельства прибытия на остров по Средиземному морю различных групп людей. Первыми, к примеру, были финикийцы и карфагеняне, далее последовали римляне и переселенцы из более современных Испании и Италии.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:11

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