АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Родители Юлии Началовой не смогут поставить памятник на могиле дочери к годовщине ее смерти

Родители покойной Юлии Началовой Виктор Васильевич и Таисия Николаевна не смогут поставить памятник на могиле дочери к первой годовщине ее смерти. Одна из причин – погодные условия.
Родители Юлии Началовой не смогут поставить памятник на могиле дочери к годовщине ее смерти

В марте 2019 года российская певица и телеведущая была госпитализирована в Московскую клинику прямо во время репетиции очередного концерта. Спустя несколько дней ее перевезли в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения физического состояния. 13-го марта артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а через 3 дня стало известно, что Юлия Началова скончалась.

Семья исполнительницы похоронила ее на Троекуровском кладбище и запланировала установить памятник на первую годовщину смерти. Однако родители не смогут осуществить задуманное. Виной тому погодные условия, которые не благоприятны для технических работ, и администрация, которая запрещает монтировку монументов в холодный сезон до начала апреля.

Из-за непредвиденных обстоятельств, при всем желании и уважении к памяти покойной дочери, родители певицы вряд ли смогут поставить памятник в запланированный срок.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в…
Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте…
В России введут систему оповещения ГИБДД о резко тормозящих авто к 2022…
«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в…
Озвучены цены на новые внедорожники Land Rover Defender 90 и…
«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной…
Отец Меган Маркл Томас обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II и британского…
Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы…
Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками…
Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене…
Ученые из Канады научились определять личность неопознанных…
Александр Панайотов вспоминает усопшую Юлию Началову «практически каждый…
Древняя ДНК помогла прояснить 6000 лет в истории…
Родители Юлии Началовой не смогут поставить памятник на могиле дочери к годовщине ее…
Генетики доказали, что у людей нет склонности рожать детей одного…
"Это же все вкусовые рецепторы должны отсутствовать": Кушанашвили высказался о романе Григорьева-Апполонова и…
Медики с помощью новой технологии «CRISPR» научились лечить…
Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о возбуждении уголовного…
В Сети показали первое фото салона третьего поколения Hyundai…
«Оса укусила?»: Поклонники не оценили пухлые губы Лады…
Ученые нашли новый вариант лечения язвенного колита и болезни…
«Это вызвало скандал»: Любимов рассказал о предложении Захарова похоронить…
Ученые выяснили, что деревья способны "передавать" опыт по…
Светлана Лобода презентовала неоднозначное видео на песню «Новый…
Сибирские ученые начали поиски внеземных следов после падения Тунгусского…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова бьётся в истерике из-за переезда в…
Дима Билан: "В эту пятницу 28 февраля будет эпичное завершение "Планета Билан на…
Психологи пересмотрели причины смерти писателя Эдгара Аллана…
Просмотреть все новости