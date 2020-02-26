Родители Юлии Началовой не смогут поставить памятник на могиле дочери к годовщине ее смерти





В марте 2019 года российская певица и телеведущая была госпитализирована в Московскую клинику прямо во время репетиции очередного концерта. Спустя несколько дней ее перевезли в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения физического состояния. 13-го марта артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а через 3 дня стало известно, что Юлия Началова скончалась.Семья исполнительницы похоронила ее на Троекуровском кладбище и запланировала установить памятник на первую годовщину смерти. Однако родители не смогут осуществить задуманное. Виной тому погодные условия, которые не благоприятны для технических работ, и администрация, которая запрещает монтировку монументов в холодный сезон до начала апреля.Из-за непредвиденных обстоятельств, при всем желании и уважении к памяти покойной дочери, родители певицы вряд ли смогут поставить памятник в запланированный срок.