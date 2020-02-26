Генетики доказали, что у людей нет склонности рожать детей одного пола





Вековые теории о том, что шансы на рождение девочек или мальчиков разнятся от семьи к семье - были опровергнуты командой шведских генетиков из Каролинского института. Оказалось, что гены родителей никак не определяют пол ребенка. В исследовании использовались данные из переписей населения Швеции, которые включают в себя каждого человека, родившегося с 1932 года. Общее число составляет 3,5 миллиона взрослых и 4,7 миллиона детей. Исследовательская группа также изучала всех членов конкретных семей на предмет того, была ли у индивида тенденция к рождению детей одного пола, если таковые наблюдались у его брата или сестры.По подсчетам экспертов, доля полового разнообразия, которую можно объяснить генетическими факторами — оказалась практически нулевой (0,0005 у женщин и 0,0004 у мужчин). Поэтому наблюдаемый приоритет числа мужчин в мире над женщинами можно объяснить фактором выборочной смертности эмбрионов. Речь идет о том, что определенный пол может оказаться более хрупким на том или ином этапе беременности, что не зависит от генома родителей. Все же причины неравномерной гибели зародышей также остаются загадкой для исследователей, которым нужно провести дополнительные эксперименты.