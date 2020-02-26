АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Генетики доказали, что у людей нет склонности рожать детей одного пола

Основоположник популяционной генетики сэр Рональд Фишер в прошлом веке выдвинул гипотезу, что склонность рожать детей одного пола наследуется через поколения. Теперь ученые доказали, что у людей гендерное соотношение потомства всегда одинаковое.

Вековые теории о том, что шансы на рождение девочек или мальчиков разнятся от семьи к семье - были опровергнуты командой шведских генетиков из Каролинского института. Оказалось, что гены родителей никак не определяют пол ребенка. В исследовании использовались данные из переписей населения Швеции, которые включают в себя каждого человека, родившегося с 1932 года. Общее число составляет 3,5 миллиона взрослых и 4,7 миллиона детей. Исследовательская группа также изучала всех членов конкретных семей на предмет того, была ли у индивида тенденция к рождению детей одного пола, если таковые наблюдались у его брата или сестры.

По подсчетам экспертов, доля полового разнообразия, которую можно объяснить генетическими факторами — оказалась практически нулевой (0,0005 у женщин и 0,0004 у мужчин). Поэтому наблюдаемый приоритет числа мужчин в мире над женщинами можно объяснить фактором выборочной смертности эмбрионов. Речь идет о том, что определенный пол может оказаться более хрупким на том или ином этапе беременности, что не зависит от генома родителей. Все же причины неравномерной гибели зародышей также остаются загадкой для исследователей, которым нужно провести дополнительные эксперименты.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в…
Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте…
В России введут систему оповещения ГИБДД о резко тормозящих авто к 2022…
«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в…
Озвучены цены на новые внедорожники Land Rover Defender 90 и…
«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной…
Отец Меган Маркл Томас обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II и британского…
Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы…
Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками…
Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене…
Ученые из Канады научились определять личность неопознанных…
Александр Панайотов вспоминает усопшую Юлию Началову «практически каждый…
Древняя ДНК помогла прояснить 6000 лет в истории…
Родители Юлии Началовой не смогут поставить памятник на могиле дочери к годовщине ее…
Генетики доказали, что у людей нет склонности рожать детей одного…
"Это же все вкусовые рецепторы должны отсутствовать": Кушанашвили высказался о романе Григорьева-Апполонова и…
Медики с помощью новой технологии «CRISPR» научились лечить…
Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о возбуждении уголовного…
В Сети показали первое фото салона третьего поколения Hyundai…
«Оса укусила?»: Поклонники не оценили пухлые губы Лады…
Ученые нашли новый вариант лечения язвенного колита и болезни…
«Это вызвало скандал»: Любимов рассказал о предложении Захарова похоронить…
Ученые выяснили, что деревья способны "передавать" опыт по…
Светлана Лобода презентовала неоднозначное видео на песню «Новый…
Сибирские ученые начали поиски внеземных следов после падения Тунгусского…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова бьётся в истерике из-за переезда в…
Дима Билан: "В эту пятницу 28 февраля будет эпичное завершение "Планета Билан на…
Психологи пересмотрели причины смерти писателя Эдгара Аллана…
Просмотреть все новости