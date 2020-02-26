"Это же все вкусовые рецепторы должны отсутствовать": Кушанашвили высказался о романе Григорьева-Апполонова и Сазыкиной





Недавно помощница Андрея Григорьева-Апполонова Олеся Сазыкина в эфире шоу "Пусть говорят" заявила, что 6 лет назад родила ребенка от солиста группы "Иванушки International". Чтобы доказать истину, исполнителю пришлось пройти ДНК-тест. Близкий друг Андрея Григорьева-Апполонова Отар Кушанашвили решил высказать свое мнение по поводу романа артиста и его помощницы. Журналист заявил, что считает эту историю очень странной, поскольку Олеся Сазыкина не кажется ему привлекательной девушкой.Отар Кушанашвили отметил, что известные мужчины всегда могли себе позволить интимную близость с множеством женщин, добавив, что Андрей Григорьев-Апполонов из этого числа. Журналист сказал, что все люди были молодыми и глупыми. При этом он уточнил, что вступать в связь с такими, как Олеся Сазыкина — это нужно, чтобы все вкусовые рецепторы отсутствовали.