Медики с помощью новой технологии «CRISPR» научились лечить герпес





Под новой технологией подразумевается использование «спящих», то есть неактивных, копий вируса инфекции. Специалисты использовали фибробласты человека, заражённого герпесом. В итоге они смогли разрушить не только вирус в активной фазе, но его "спящую" копию, которая не поддавалась влиянию ни одного лекарственного препарата. Эксперты приняли решение не останавливаться на достигнутом и планируют выяснить, способна ли новая технология достигнуть не только "спящую" копию инфекции, но и нейроны, скрывающие резерв герпеса. Согласно утверждениям учёных, люди зачастую не придают значения возникновению заболевания и считают это чем-то обыденным.Однако существует целый ряд причин, провоцирующих распространение вируса. Специалисты выделяют такие источники болезни: злоупотребление алкоголем и вредной пищей, отравление организма, регулярные стрессы или депрессия, переохлаждение, наличие недуга, влияющего на защитную систему организма человека. Эксперты сообщают, данная инфекция может быть последствием различных серьезных факторов. Симптомами герпеса может быть сыпь в виде пузырьков, появляющаяся на губах, слизистых оболочках носа и рта, на половых органах и на теле. Также предвестниками заболевания являются зуд, жжение, чувство покалывания. При возникновении хотя бы одного из признаков необходимо сразу обратиться к специалисту за консультацией, поскольку данный недуг лучше всего лечится на раннем этапе.