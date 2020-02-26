Мама Рапунцелей вывела на чистую воду старшую дочку Ольгу





В то время, когда Ольга ищет поддержку у Дмитрия Дмитренко, Татьяна Григорьевская делится всем накопившимся на душе по поводу старшей дочери со своей матерью. Недавно в эфир попала часть разговора по телефону двух женщин, где зрители услышали много интересного про Ольгу.Например Григорьевская рассказала, почему Дмитрий и Оля не отдают Василису в детский сад. К большому неудовольствию Татьяны Владимировны, родители совершенно не занимаются маленькой дочкой, отдавая предпочтение своим телефонам. Происходящее сильно раздражает Григорьевскую-старшую.Татьяна Григорьевна бесится, когда Ольга Рапунцель рассказывает кому-то, что в своё время именно она финансировала обучение младшей сестры. По словам «Матери всех Рапунцелей», бабушка только один раз взяла у Оли в долг и тут уже давно вернула.