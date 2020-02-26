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Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о возбуждении уголовного дела

Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против нее. В недавнем интервью бывшая жена Армена Джигарханяна сообщила, что адвокаты экс-супруга занимаются вымогательством и «откровенно блефуют».
Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о возбуждении уголовного дела

Громкий развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской 2017 года до сих пор на слуху в общественных кругах. Еще в самом начале бракоразводного процесса театральный режиссер публично обвинил свою супругу в воровстве и назвал ее женщиной, «которая залезла ему в карман». Хотя еще в ноябре того же года суд удовлетворил иск 84-летнего актера, адвокаты до сих пор предъявляют обвинения его бывшей жене и требуют возместить материальный ущерб.

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, представитель актера Евгений Парфенов «откровенно блефует» и угрожает «возбудить уголовное дело», если она «не заплатит 15 миллионов рублей». Пианистка заявила, что такое обвинение – шантаж, который не имеет никаких оснований. Она утверждает: «Были проверки и им отказано в возбуждении уголовного дела».

Кроме того, экс-супруга Армена Джигарханяна отметила, что она ничего не крала у известного театрала, в отличие от «других людей».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:44

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