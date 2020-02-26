Сибирские ученые начали поиски внеземных следов после падения Тунгусского метеорита





Для того, чтобы найти микрочастицы из космоса, ученые пользуются синхротронным излучением, а поиски ведутся в донных отложениях. По словам специалистов, в слоях периода с 1908 по 1910 года есть микроэлементы, которые могут содержать космические следы. Вкрапления, размер которых меньше десяти микрон, говорят о том, что он имеют внеземное происхождение.Загадка катастрофы в том, что метеорит не представляет собой материальное тело. Но до сегодняшнего дня сохранились следы взрыва. Поэтому ученые анализируют отложения озера Заповедное. Несмотря на то, что оно расположено вне территории падения, сточные воды принесли туда следы катастрофы. Особенность озера в том, что из-за глубины в нем не смешиваются илистые отложения. Поэтому специалисты могут проанализировать светлый слой, в котором обнаружены титан, цирконий, калий и рубидий. Такой состав свидетельствует о присутствии последствий взрыва.Ученые считают, что катастрофа произошла на высоте от восьми до десяти километров. Взрывная волна пошла вертикально вниз, поэтому она обрезала ветки, но при этом стволы деревьев остались полностью нетронутыми. Волна также положила лес, который располагался на территории около двух тысяч километров.