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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в полицейской форме отчитала Давида Манукяна

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова разместила в своем личном блоге новое видео. В Сети появился новый видеоролик, где Ольга Бузова отчитала достаточно иронично своего возлюбленного блогера Давида Манукяна.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в полицейской форме отчитала Давида Манукяна

Изначально в ролике ведущая «Дом-2» Ольга Бузова обращается к Давиду Манукяну с предложением поиграть с ней. Молодой человек заинтригован, но соглашается. Ольга Бузова отвечает, чтобы Давид Манукян в таком случае ложился и ждал, потому что вскоре должен приехать полицейский, который его накажет.

В итоге Давид Манукян судя по-всему был разочарован, так как в форме, которую надела Ольга Бузова не было ничего сексуального. Публикацию даже так и подписали: «ожидание реальность».

Поклонники тут же отреагировали на новое видео. Большинство отметили, что давно не испытывали таких положительных эмоций и посмеялись от души. Известно, что сейчас фанаты очень переживают за то, как в дальнейшем будут развиваться отношения влюбленных, ведь в Сети появилось очень много информации о том, что у них фейковый роман.


Ко всему в новой композиции звезды есть даже такие строки: «это вовсе не любовь, а просто хайп». На мысли наводит и тот факт, что ранее Ольга Бузова говорила, что большинство ее песен похожи на ее реальную жизнь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:32

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