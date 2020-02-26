Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в полицейской форме отчитала Давида Манукяна





Изначально в ролике ведущая «Дом-2» Ольга Бузова обращается к Давиду Манукяну с предложением поиграть с ней. Молодой человек заинтригован, но соглашается. Ольга Бузова отвечает, чтобы Давид Манукян в таком случае ложился и ждал, потому что вскоре должен приехать полицейский, который его накажет.В итоге Давид Манукян судя по-всему был разочарован, так как в форме, которую надела Ольга Бузова не было ничего сексуального. Публикацию даже так и подписали: «ожидание реальность».Поклонники тут же отреагировали на новое видео. Большинство отметили, что давно не испытывали таких положительных эмоций и посмеялись от души. Известно, что сейчас фанаты очень переживают за то, как в дальнейшем будут развиваться отношения влюбленных, ведь в Сети появилось очень много информации о том, что у них фейковый роман.Ко всему в новой композиции звезды есть даже такие строки: «это вовсе не любовь, а просто хайп». На мысли наводит и тот факт, что ранее Ольга Бузова говорила, что большинство ее песен похожи на ее реальную жизнь.