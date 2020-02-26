Дима Билан: "В эту пятницу 28 февраля будет эпичное завершение "Планета Билан на орбите"

Дима Билан рассказал своим фанатам, что его тур был о поиске себя, об очищении и обновлении. Исполнитель уверен, что о планете Земля необходимо заботится и призвал пользователей Сети делать это вместе. Исполнитель всегда ждет на своих выступлениях бумажных самолетиков и сердечек. Он попросил изменить эту традицию, поскольку на каждый лист природа тратить воду, дерево, нефть, электричество, а еще хлор и перекись водорода для отбеливания. Дима Билан написал: "Пожалуйста, не делайте самолетики из новой бумаги. Сделайте из черновиков, из журнальных или газетных листов, из старых открыток или из бумажных пакетов".Дима Билан призвал поклонников собрать и сдать волонтерам на переработку все самолетики и сердечки, которые останутся после его концерта 28 февраля. Подписчики поблагодарили исполнителя за беспокойство о нашей планете и пообещали, что выполнят его просьбу.