«Это вызвало скандал»: Любимов рассказал о предложении Захарова похоронить Ленина





Недавно на YouTube-канале Ксении Собчак вышла документальная кинолента об известном журналисте Владе Листьеве. В опубликованном видео коллеги автора и ведущего «Взгляда» рассказали об истории создания передачи, а также интересных моментах прямого эфира и закулисья.Как оказалось, «Взгляд» выходил не в записи, а исключительно в прямом эфире. К тому же трансляция велась дважды в день: для дальневосточной части страны и для европейской. При этом днем приглашенные в студию гости часто были более корректны и сдержаны в своих высказываниях, а вот вечером порой случались услышать более резкие и критические суждения.Так получилось и в истории с интервью, взятом у Марка Захарова в 1989 году, о котором рассказал Александр Любимов. В дневном прямом эфире все прошло гладко, а вот вечером известный режиссер в сердцах предложил похоронить Ленина. К такой спонтанности, к тому же в годовщину вождя мирового пролетариата, советские власти готовы не были, поэтому из-за подобного заявления разгорелся небывалый скандал.