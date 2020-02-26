АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

«Это вызвало скандал»: Любимов рассказал о предложении Захарова похоронить Ленина

Александр Любимов вспомнил о предложении Марка Захарова похоронить Ленина, которое тот высказал в 1989 году. Заявление прозвучало в прямом эфире передачи «Взгляд» и вызвало небывалый скандал.

Недавно на YouTube-канале Ксении Собчак вышла документальная кинолента об известном журналисте Владе Листьеве. В опубликованном видео коллеги автора и ведущего «Взгляда» рассказали об истории создания передачи, а также интересных моментах прямого эфира и закулисья.

Как оказалось, «Взгляд» выходил не в записи, а исключительно в прямом эфире. К тому же трансляция велась дважды в день: для дальневосточной части страны и для европейской. При этом днем приглашенные в студию гости часто были более корректны и сдержаны в своих высказываниях, а вот вечером порой случались услышать более резкие и критические суждения.

Так получилось и в истории с интервью, взятом у Марка Захарова в 1989 году, о котором рассказал Александр Любимов. В дневном прямом эфире все прошло гладко, а вот вечером известный режиссер в сердцах предложил похоронить Ленина. К такой спонтанности, к тому же в годовщину вождя мирового пролетариата, советские власти готовы не были, поэтому из-за подобного заявления разгорелся небывалый скандал.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Это же все вкусовые рецепторы должны отсутствовать": Кушанашвили высказался о романе Григорьева-Апполонова и…
Медики с помощью новой технологии «CRISPR» научились лечить…
Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о возбуждении уголовного…
В Сети показали первое фото салона третьего поколения Hyundai…
«Оса укусила?»: Поклонники не оценили пухлые губы Лады…
Ученые нашли новый вариант лечения язвенного колита и болезни…
«Это вызвало скандал»: Любимов рассказал о предложении Захарова похоронить…
Ученые выяснили, что деревья способны "передавать" опыт по…
Светлана Лобода презентовала неоднозначное видео на песню «Новый…
Сибирские ученые начали поиски внеземных следов после падения Тунгусского…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова бьётся в истерике из-за переезда в…
Дима Билан: "В эту пятницу 28 февраля будет эпичное завершение "Планета Билан на…
Психологи пересмотрели причины смерти писателя Эдгара Аллана…
Компактный кей-кар Nissan Roox нового поколения представлен…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова повторила образ Ксении…
Похудевшая Ляйсан Утяшева удивила поклонников гламурным образом в…
В Microsoft раскрыли детали будущей консоли Xbox Series…
Иосиф Пригожин похвастался романтическим утром с…
Звезда «Дом-2» Саша Черно сморкается в собственные…
Врачи: Беременным женщинам следует отказаться от ананасов, винограда и…
«Подумала, что Ивлеева»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в 23…
Врачи назвали отвар шиповника безопасной альтернативой препаратам для снижения…
«Он думает, что идет верным путем»: Степаненко впервые рассказала о разводе с…
Мама Рапунцелей вывела на чистую воду старшую дочку…
В Google началось альфа-тестирование новой Android…
Максим Галкин анонсировал новый выпуск "Музыкалити" с Жанной Агузаровой и Тимой…
В Сети появились первые эскизы суперкара KTM X-Bow…
Неизвестные подкинули трех медвежат к собачьему питомнику «К-9» в…
Просмотреть все новости