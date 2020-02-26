Возомнившая о себе участница «Дом-2» Яна Шафеева сказала нецензурные слова в адрес ведущей Ольги Бузовой





Яна Шафеева не выдержала того, что ее поведение начали разбирать в очередном эфире. Главной темой разборок стал тот факт, что Яна Шафеева оттаскала за волосы Алесю Семеренко. В итоге девушку обвинили в том, что она не очень хорошо ведет себя по отношению к своей коллеге по телестройке. Помимо этого, из-за инцидента Яна Шафеева поругалась и со своим молодым человеком Захаром Саленко.В случае с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой Яну Шафееву взбесили те слова, которые она сказала. Участница проекта «Дом-2» сказала, что ведущая, судя по-всему не в себе, а когда Бузова попыталась сделать так, чтобы она замолчала, то в ее адрес посыпались нецензурные слова.Причем, участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Шафеева настолько сильно разошлась, что остановить ее уже никто был практически не в силах.