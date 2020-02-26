АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Ксения Собчак посвятила Владу Листьеву новый выпуск своей программы на YouTube

К 25 годовщине убийства известного тележурналиста Владислава Листьева Собчак сняла фильм.

Ксения Собчак посвятила Владу Листьеву новый выпуск своей программы на YouTube

Известная российская ведущая Ксения Собчак в канун дня памяти трагедии на Новокузнецкой улице решила вспомнить о вкладе Листьева в развитие отечественного телевидения. Этим она поделилась с подписчиками в среду на своей странице в социальной сети Instagram.

Собчак анонсировала фильм, снятый её командой, посвященный четвертьвековому юбилею трагедии, убийству первого генерального директора ОРТ.


Телевидение девяностых - эпоха творчества, самовыражения и полной свободы. Собчак пишет, что именно Владислав Листьев символизировал телевидение того времени. К двадцать пятой годовщине ужасной трагедии она обещает показать фильм о телевидении, которое, как она считает, было убито вслед за Листьевым. Как она сообщила, 1 марта многие журналисты готовится показать проекты. Ксения советует посмотреть все и составить собственное мнение.

Как известно, телеведущий Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома. Это преступление было из самых резонансных в девяностые годы и оно до сих пор не раскрыто.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи: Беременным женщинам следует отказаться от ананасов, винограда и…
«Подумала, что Ивлеева»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в 23…
Врачи назвали отвар шиповника безопасной альтернативой препаратам для снижения…
«Он думает, что идет верным путем»: Степаненко впервые рассказала о разводе с…
Мама Рапунцелей вывела на чистую воду старшую дочку…
В Google началось альфа-тестирование новой Android…
Максим Галкин анонсировал новый выпуск "Музыкалити" с Жанной Агузаровой и Тимой…
В Сети появились первые эскизы суперкара KTM X-Bow…
Неизвестные подкинули трех медвежат к собачьему питомнику «К-9» в…
Ушел из жизни декан фортепианного факультета Московской консерваторий Сергей…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в полицейской форме отчитала Давида …
Уникальный SUV ВАЗ-21099 "Виктория" появился в…
Владимир Путин высказался о следствии по делу Иван…
Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына…
Автомобили марки Kia к концу году получат новую…
Возомнившая о себе участница «Дом-2» Яна Шафеева сказала нецензурные слова в адрес ведущей Ольги…
Ученые: Братская могила в Великобритании является массовым захоронением жертв Черной…
Ксения Собчак посвятила Владу Листьеву новый выпуск своей программы на…
«Проклятие високосного года»: Знаменитости рассказали о своем отношении к…
Porsche инвестирует в DSP Concepts ради «правильного» звучания своих…
Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в отборе картин маэстро Rami Meir для выставки «Характер Женщины» во…
Доходы российских таксистов резко упали из-за развития…
Дети актрисы Ирины Цывиной не могут поделить наследство…
Умные колонки могут следить за своими…
Экс-муж Дженнифер Энистон Джастин Теру: «Я был только заменой Брэда…
«Выйди замуж, роди ребенка»: Поклонники требуют от ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой поставить карьеру на…
Врачи назвали первые симптомы язвенной болезни…
"Коктейль красоты и раскрепощенности": Иван Ургант высмеял Льва Лещенко за желание спеть с…
Просмотреть все новости