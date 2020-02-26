Ксения Собчак посвятила Владу Листьеву новый выпуск своей программы на YouTube





Известная российская ведущая Ксения Собчак в канун дня памяти трагедии на Новокузнецкой улице решила вспомнить о вкладе Листьева в развитие отечественного телевидения. Этим она поделилась с подписчиками в среду на своей странице в социальной сети Instagram.Собчак анонсировала фильм, снятый её командой, посвященный четвертьвековому юбилею трагедии, убийству первого генерального директора ОРТ.Телевидение девяностых - эпоха творчества, самовыражения и полной свободы. Собчак пишет, что именно Владислав Листьев символизировал телевидение того времени. К двадцать пятой годовщине ужасной трагедии она обещает показать фильм о телевидении, которое, как она считает, было убито вслед за Листьевым. Как она сообщила, 1 марта многие журналисты готовится показать проекты. Ксения советует посмотреть все и составить собственное мнение.Как известно, телеведущий Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома. Это преступление было из самых резонансных в девяностые годы и оно до сих пор не раскрыто.