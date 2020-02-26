Похудевшая Ляйсан Утяшева удивила поклонников гламурным образом в мини-платье

Для выхода в свет Ляйсан Утяшева выбрала наряд в стиле total-black. Черное короткое мерцающее платье подчеркнуло стройную фигуру 34-летней гимнастки. Глубокий вырез выделил декольте жены шоумена, а свой образ она дополнила шубой и туфлями на шпильке. Макияж светской львицы был ярким, с акцентом на глаза. Стилисты подобрали для Ляйсан Утяшевой темные тени, а губы сделали светлыми. Короткие волосы с «мокрым эффектом» спортсменке уложили назад.Гимнастка с удовольствием позировала фотографам на фоне Эйфелевой башни. Также она показала фолловерам, как проходили сборы на мероприятие. Супруга Павла Воли не боится предстать перед подписчиками без макияжа. Многие поклонники отметили, что Ляйсан Утяшева заметно сбросила вес. Некоторым не понравились слишком худые ноги 34-летней знаменитости, поэтому комментаторы призвали ее не издеваться над собственно внешностью. Но большинство фолловеров сошлись на том, что гимнастка отлично выглядит, а образ, подобранный на модный показ – «огонь».