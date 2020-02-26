Иосиф Пригожин похвастался романтическим утром с Валерией

Иосиф Пригожин активно пользуется социальными сетями и часто публикует не только собственные фотографии, но и певицы Валерии. Знаменитость старается держать фанатов в курсе всего, что происходит в их жизни. Сегодня музыкальный продюсер решил показать подписчикам, как прошло утро с Валерией. Знаменитость разместил фото, на котором он и его возлюбленная пьют чай в одном из московских отелей. В комментарии Иосиф Пригожин написал: "Наше романтичное утро".Пользователи Сети высоко оценили публикацию музыкального продюсера. Они написали, что фото получилось очень естественным, поскольку на нем запечатлены солидный мужчина и элегантная женщина. Многие отметили, что на снимке глаза Валерии буквально светятся от счастья, которое ей дарит Иосиф Пригожин.