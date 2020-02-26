«Подумала, что Ивлеева»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в 23 года





48-летняя знаменитость работает в медиа-сфере с 1995 года. Несмотря на активную творческую и профессиональную занятость, Кудрявцева безупречно выглядит. Поклонники теле- и радио-ведущей регулярно оставляют свои восторженные комментарии с комплиментами в ее блоге. Недавняя серия фотографий, опубликованных звездой российского шоу-бизнеса, вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей Сети и ее коллег.На архивных снимках Кудрявцева запечатлена на Канарском музыкальном фестивале. Согласно подписи, фото сделаны «25 лет назад». Поклонники отметили, что время не властно над экс-возлюбленной Сергея Лазарева и она «вовсе не изменилась». К комментариям присоединились выдающиеся творческие деятели, как певица Валерия, Эвелина Бледанс и Анна Семенович. Многие отметили схожесть молодой телеведущей с Анастасией Ивлеевой и Хэйли Болдуин, однако фигуристка Анастасия Гребенкина возразила: «ни на кого она не похожа, а вот они на нее – возможно».Как известно, в 1990 году Кудрявцева родила первенца Жана Ленюка от первого мужа. Пользователи Сети еще больше восхитились, узнав, что на опубликованных снимках телеведущая уже была в статусе молодой мамы.